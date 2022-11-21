На Урале задержали 44-летнего мужчину, укравшего телефон у пассажира поезда

Подозреваемого в краже задержали транспортные полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области 11 ноября украл телефон у пассажира поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Тюмень. Лишившийся мобильника мужчина обратился в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Спустя два дня подозреваемого в краже задержали.

- Транспортные полицейские установили, что задержанный следовал в поезде с потерпевшим в одном вагоне. В ночное время, проходя по составу, он заметил лежащий на полу телефон, поднял его и положил себе карман, после чего сразу вышел по станции Первоуральск, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Сумма ущерба, причиненная пассажиру поезда, составила около семи тысяч рублей. Похищенное имущество было изъято. Полицейские выяснили, что задержанный мужчина был неоднократно судим. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники транспортной полиции советуют гражданам в пассажирских поездах и электропоездах не терять бдительность, следить за своими вещами, деньгами, документами и телефонами.