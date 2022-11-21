Министр финансов Свердловской области Александр Старков: «Социальные обязательства будут выполнены»

Расходы на образование составят 100,2 миллиарда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Законопроект об областном бюджете на 2023 год и плановый период прошел первое чтение в Заксобрании региона. Прогнозируется, что доходы областного бюджета на 2023 год составят 343 млрд рублей, расходы - 359,2 миллиарда.

- Несмотря на то, что параметры прогноза собственных налоговых и неналоговых доходов достаточно напряженные, социальные обязательства перед жителями региона в 2023 году будут выполнены, - отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Проект бюджета учитывает расходы на исполнение обязательств по предоставлению мер соцподдержки, это 93,9 млрд рублей.

Расходы на образование составят 100,2 миллиарда, что позволит охватить образовательными программами 786 тыс. детей и обеспечить выплату зарплаты 59 тыс. педагогам.

На переселение граждан из аварийного жилья планируется направить 3,7 млрд рублей. На обеспечение жильем 580 детей-сирот - 1,8 млрд рублей.

На экологические мероприятия в Нижнем Тагиле запланирован 801 млн рублей федеральных средств.

На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрен один млрд рублей. На развитие газификации - 456 млн рублей.

На реализацию нацпроектов - 35,5 млрд рублей.

На господдержку сельхозпроизводителей - 4,5 млрд рублей.

Расходы муниципалитетов в 2023 году спрогнозированы на уровне 107,9 млрд рублей, что на 5 миллиардов выше, чем в 2022 году.

Как отметила председатель ЗССО Людмила Бабушкина, далее работать над бюджетом будет временная согласительная комиссия Заксобрания, где будут участвовать руководители областных министерств, представители органов местного самоуправления и общественных организаций.