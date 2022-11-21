Екатеринбуржцы пожаловались на подорожавшее дизельное топливо

О росте стоимости на горючее говорит и официальная статистика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались, что цены на дизельное топливо выросли. На некоторых заправках оно подорожало почти на два рубля. Об этом читатель Евгений рассказал порталу E1.RU.

Горожанин заправляет машину на одной и той же заправке на Березовском тракте. Он заметил, что за одну ночь цены на дизельное топливо выросли с 57,07 до 58,74 рубля.

О росте стоимости на горючее говорит и официальная статистика. По данным Росстата, за неделю с 7 по 14 ноября цена на дизель выросла на 0,5 %. Еще неделей ранее рост составил 0,3 %. При этом цены на бензин остаются на прежнем уровне. В среднем цены на дизельное топливо в Свердловской области составляют 56,87 рубля.

Ранее, в январе 2022 года, в Екатеринбурге и Свердловской области средняя цена на бензин АИ-95 перешагнула отметку в 50 рублей за литр. Сейчас средняя стоимость бензина АИ-92 была на уровне 46,52 рубля, АИ-98 - 58,73 рубля за литр, а дизельного топлива - 54,3 рубля.