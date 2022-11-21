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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:43

Из Екатеринбурга в 2023 году запустят новые рейсы в Ставрополь

Их будут выполнять два раза в неделю
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Полеты начнут выполнять с 5 января

Полеты начнут выполнять с 5 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings запустит в 2023 году новые рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

- Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, - говорится в сообщении.

Полеты начнут выполнять с 5 января 2023 года. Рейсы Екатеринбург - Ставрополь - Екатеринбург будут совершаться по четвергам и вторникам. Это направление субсидируется из федерального и региональных бюджетов. То есть цены на билеты будут более доступными.

С 31 октября из Екатеринбурга запустили новые рейсы в Шарм-эль Шейх и Хургаду. Их выполняет авиакомпания «Россия». А с 25 ноября авиакомпания «Аэрофлот» начнет совершать полеты из Екатеринбурга на Гоа и в Стамбул.