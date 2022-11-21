В Югре муж зарезал мать двух детей, которая пожаловалась на него в полицию

За женщину никто не заступился. Фото: этно-культурный центр "Хатлые"

В Югре 12 ноября произошла трагедия - муж убил свою супругу, мать двоих детей и известную общественницу Анжелу Арантееву, которая собиралась с ним разводиться и пожаловалась на побои с его стороны в полицию и прокуратуру. Стражи порядка не предприняли мер для защиты женщины. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Активистка, представительница народа ханты, долгое время была в роли жертвы домашнего насилия. Не выдержав издевательств, женщина подала на развод, который назначили на 14 ноября, но до этого события она не дожила.

В этнокультурном центре «Хатлые» рассказывают, что 9 ноября супруг избил Анжелу на работе, после чего ее коллеги написали коллективное заявление на мужчину. Никаких мер, по их словам, принято не было. Анжела Арантеева сняла побои и обратилась в прокуратуру, но реакции снова не последовало.

12 ноября женщина передала детей мужу для общения, после чего получила от него три ножевых ранения в спину, от которых погибла.