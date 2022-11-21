В Екатеринбурге столкнулись автобус и две легковушки

В аварии никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21 ноября на перекрестке Серафимы Дерябиной и Бардина произошло ДТП с автобусом и двумя легковушками. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- Hyundai Accent при движении по Серафимы Дерябиной в сторону кольца на Ясной хотел совершить разворот, не уступил дорогу автобусу, который двигался со встречного направления, - сообщили там.

После столкновения с автобусом Hyundai отбросило в Lada Largus, которая ехала за ним. В аварии никто не пострадал.

Ранее, 20 ноября, в Екатеринбурге при столкновении Lada Vesta и Daewoo Nexia пострадал 10-летний мальчик. Его доставил в больницу с ушибами живота и груди. Ребенок был пассажиром иномарки. Он находился на переднем сиденье без детского кресла. За рулем Daewoo была его мама.