На Урале выбрали лучшего преподавателя ОБЖ

Анна Гелькорн стала лучшей среди учителей ОБЖ. Фото: управление образования Нижнего Тагила

Учительница Анна Гелькорн из Нижнего Тагила стала лучшим преподавателем ОБЖ в Свердловской области. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Финал конкурса провели в Екатеринбурге, в нем приняли участие преподаватели основ безопасности жизнедеятельности из разных населенных пунктов Свердловской области, включая Нижний Тагил.

В финале конкурса участники выполнили задания «Урок» и «Мастер-класс». Анна Гелькорн из тагильской школы № 30 заняла первое место.