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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:00

На Урале выбрали лучшего преподавателя ОБЖ

Первое место заняла учительница из Нижнего Тагила
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Анна Гелькорн стала лучшей среди учителей ОБЖ. Фото: управление образования Нижнего Тагила

Анна Гелькорн стала лучшей среди учителей ОБЖ. Фото: управление образования Нижнего Тагила

Учительница Анна Гелькорн из Нижнего Тагила стала лучшим преподавателем ОБЖ в Свердловской области. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Финал конкурса провели в Екатеринбурге, в нем приняли участие преподаватели основ безопасности жизнедеятельности из разных населенных пунктов Свердловской области, включая Нижний Тагил.

В финале конкурса участники выполнили задания «Урок» и «Мастер-класс». Анна Гелькорн из тагильской школы № 30 заняла первое место.