Работник аэропорта Нового Уренгоя сделал предложение девушке у трапа самолета

Никита встал на колени и растопил сердце своей девушки. Фото: vk.com/Аэропорт Новый Уренгой

Специалист по наземному обслуживанию аэропорта Нижнего Уренгоя Никита Халявин утром 20 ноября сделал своей девушке Александре предложение. Для этого сотрудник воздушной гавани вышел на взлетное поле к прибывшему рейсу, на котором летела его девушка, подошел к трапу самолета, стал на колено и предложил выйти за него замуж, вручив ей обручальное кольцо. Девушка ответила молодому человеку согласием.

По информации портала «Ямал 1», Никита приехал в город в конце сентября 2022 года, после чего устроился в аэропорт Нового Уренгоя специалистом по наземному обслуживанию. В его обязанности входит обслуживание воздушных судов. Для встречи с возлюбленной Никита Халявин приехал сюда в свой выходной день.

Александра тоже планирует устроиться в аэропорт. Свадьба назначена на 2023 год.

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