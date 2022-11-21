Свердловские власти оставили туркластер «Гора Белая» без финансирования

Нужные суммы туркластер не получает уже три года Фото: Андрей АБРАМОВ

Свердловские власти хотят выделить на развитие туристического кластера «Гора Белая» в 2023 году миллион рублей. При этом компания запрашивала 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на гендиректора туркластера Леонида Гункевича.

- Это типичная ситуация. В прошлом году в это время было почти так же: тогда в проекте бюджета нам вообще ничего не выделяли, но в окончательной редакции бюджета мы получили финансирование, - заявил он.

При этом Гункевич отметил, что нужные суммы туркластер не получает уже три года. Однако это не означает, что проект заморозят.

Компания запрашивала 1,4 миллиарда рублей на подготовительные и проектно-изыскательские работы, присоединение к сетям электро- и газоснабжения для строительства канатных дорог и трасс.

Проект туркластера «Гора Белая» стартовал в 2018 году. Он включает в себя горнолыжный комплекс европейского уровня, буферную зону Висимского заповедника и природный парк «Река Чусовая».