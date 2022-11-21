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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:52

Свердловские власти оставили туркластер «Гора Белая» без финансирования

Компания запросила 1,4 миллиарда рублей, но одобрили только миллион
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Нужные суммы туркластер не получает уже три года

Нужные суммы туркластер не получает уже три года

Фото: Андрей АБРАМОВ

Свердловские власти хотят выделить на развитие туристического кластера «Гора Белая» в 2023 году миллион рублей. При этом компания запрашивала 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на гендиректора туркластера Леонида Гункевича.

- Это типичная ситуация. В прошлом году в это время было почти так же: тогда в проекте бюджета нам вообще ничего не выделяли, но в окончательной редакции бюджета мы получили финансирование, - заявил он.

При этом Гункевич отметил, что нужные суммы туркластер не получает уже три года. Однако это не означает, что проект заморозят.

Компания запрашивала 1,4 миллиарда рублей на подготовительные и проектно-изыскательские работы, присоединение к сетям электро- и газоснабжения для строительства канатных дорог и трасс.

Проект туркластера «Гора Белая» стартовал в 2018 году. Он включает в себя горнолыжный комплекс европейского уровня, буферную зону Висимского заповедника и природный парк «Река Чусовая».