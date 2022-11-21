В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов четырех колледжей

К зданию педагогического колледжа съехались сотрудники МЧС, скорая помощь и стражи порядка. Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

Студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 1 эвакуировали из-за звонка о возможном минировании 21 ноября. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

- Нас всех эвакуировали - попросили незамедлительно покинуть здание и отправили домой. Сейчас там работают соответствующие службы, - рассказал подписчик.

Колледж расположен на Островского, 3. К зданию съехались сотрудники МЧС, скорая помощь и стражи порядка.

Учебное заведение оказалось не единственным, откуда эвакуировали студентов. Также по домам отправили учащихся Нижнетагильского торгово-экономического колледжа, Высокогорского многопрофильного техникума и медколледжа.

Ранее, в конце июля, «заминировали» Кировский районный суд Екатеринбурга. Также сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько судов в других городах Свердловской области.