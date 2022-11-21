В Екатеринбурге в гараже нашли тайную майнинговую ферму

Специалисты с тепловизионным оборудованием заметили аномально высокую температуру внутри гаража Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге энергетики нашли в частном гараже тайную майнинговую ферму. Об этом сообщает компания «Россети Урал».

Специалисты заметили рост потерь на участке сети. Они решили проверить воздушную линию электропередачи и выявили неучтенное энергопотребление.

- В одном из гаражей, который располагался рядом с частным домом, энергетики обнаружили работающее оборудование для майнинга криптовалюты, - говорится в сообщении «Россети Урал».

Чтобы замерить, сколько электроэнергии реально потребляет объект, вызвали бригаду с автовышкой. Выяснилось, что при разрешенной мощности в 20 киловатт абонент потребляет 30,6 киловатта. При этом он оплачивал электроэнергию по нормативу, в несколько раз меньше потребляемого объема.

Также к дому выезжали специалисты с тепловизионным оборудованием. Оно показало аномально высокую температуру внутри гаража.

Владелец дома признался, что оборудовал тайную майнинговую ферму. Он не заплатил за потребление 45 тысяч киловатт 190 тысяч рублей. Если он откажется оплатить долг, поставщик направит иск в суд и отключит ему электричество.