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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:33

Гендиректор «Областной газеты» ушел в отставку

Он пробыл на этом посту всего год
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Фото: страница Антона Стуликова во «ВКонтакте»

Фото: страница Антона Стуликова во «ВКонтакте»

Генеральный директор свердловской «Областной газеты» Антон Стуликов ушел в отставку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Стуликов пробыл гендиректором всего год. Сам он не стал высказываться об отставке и пообещал прокомментировать информацию позже.

Антона Стуликова назначили гендиректором издания 26 ноября 2021 года. К своим обязанностям он приступил с 29 ноября. До этого Стуликов возглавлял «Областное телевидение». Затем он стал заместителем генерального директора по PR Корпорации развития Среднего Урала.