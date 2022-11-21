Гендиректор «Областной газеты» ушел в отставку

Фото: страница Антона Стуликова во «ВКонтакте»

Генеральный директор свердловской «Областной газеты» Антон Стуликов ушел в отставку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Стуликов пробыл гендиректором всего год. Сам он не стал высказываться об отставке и пообещал прокомментировать информацию позже.

Антона Стуликова назначили гендиректором издания 26 ноября 2021 года. К своим обязанностям он приступил с 29 ноября. До этого Стуликов возглавлял «Областное телевидение». Затем он стал заместителем генерального директора по PR Корпорации развития Среднего Урала.