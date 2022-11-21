Московская проверка ездит по отделам полиции в Екатеринбурге

Проверка уже побывала в ГИБДД, ОП № 7 и еще нескольких городских отделах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском главке полиции почти месяц будет работать проверка из Москвы. Она уже началась в отделениях в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник.

- Раньше 20:00 теперь с работы не уйти, они везде ходят, заглядывают. Могут в любой компьютер зайти, посмотреть, что в нем, - рассказала один из инсайдеров.

Проверка уже побывала в ГИБДД, ОП № 7 и еще нескольких городских отделах. Также внимание уделили службе ПДН и участковым. По словам одного из источников, в основном москвичи проверяют заполнение документов и тетрадей. Интересуются оформлением и сроками.

Ранее сообщалось, что с 14 ноября по 10 декабря в Свердловской области будет идти плановая проверка свердловского главка. Ее возглавляет генерал-майор полиции Роман Зайцев. 19 ноября он провел личный прием граждан.