Потерянного на Химмаше несчастного пса Чака-Леню нашли волонтеры

Бедный пес простыл и остался без хозяев. Фото: волонтер

В Екатеринбурге волонтеры нашли пропавшего три недели назад на Химмаше метиса той-терьера по кличке Чак-Леня. По информации ИА «Уральский меридиан, несчастный пес больше года жил на улицах Верхнего Тагила после того, как его выгнал хозяин. Волонтеры подыскали псу нового хозяина в Екатеринбурге, но он них питомец убежал во время прогулки.

Чака-Леню нашли у ТЦ «Глобус» на улице Щербакова. Он сильно похудел и был очень голоден, а также простыл. Теперь питомцу необходимо серьезное лечение, а также кастрация и пристрой. Для этого волонтеры объявили в сообществе «ЗооХелп» сбор средств.

Волнтеры отметили, что во время своих долгих похождений пес получил новую кличку – теперь он откликается не только на Чака-Леню, но и на Валеру.