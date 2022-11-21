«Спецавтобаза» нашла в Екатеринбурге хозяев 120 потерявшихся собак

В приюте организации о собаках заботятся несколько сотрудников. Фото: «Спецавтобаза»

В Екатеринбурге специалисты «Спецавтобазы» нашли хозяев больше 120 потерявшихся собак. А на улицах города с начала 2022 года отловили больше 670 бродячих животных.

- Бригады по отлову животных «Спецавтобазы» работают ежедневно, включая выходные и праздники. В среднем за день они объезжают 30 - 35 адресов, - говорится в сообщении «Спецавтобазы».

При этом на отлов собаки может уходить разное время. Кого-то удается поймать с первого раза, а в других случаях на это может уйти несколько недель. В приюте организации о собаках заботятся несколько сотрудников. Все животные проходят стерилизацию, курс вакцинаций и получают необходимое лечение. После собакам начинают искать новый дом и любящих хозяев.

У ротвейлера Егора весной 2022 года появилась новая хозяйка Анна. Пес сразу полюбил добрую девушку. Он уже знает базовые команды, но Анна решила заниматься его воспитанием вместе с кинологом.

У ротвейлера Егора нова хозяйка появилась весной. Фото: «Спецавтобаза»

Хаски Хосэ провел в приюте «Спецавтобазы» два года перед тем, как встретить своего человека. Его хозяин работает удаленно из дома и может уделять псу много времени.

Хаски Хосэ забрал хозяин, который работает удаленно и может много времени проводить с животным. Фото: «Спецавтобаза»

А Шерлока хозяева забрали из приюта в 2019 году, когда он был щенком. Сейчас он уже стал взрослым и занимает призовые места на соревнованиях по разным собачьим видам спорта.

Шэрлок стал настоящим чемпионом. Фото: «Спецавтобаза»

Сейчас в приюте живут 85 собак, которые ждут своих людей. 26 ноября в 14:00 там пройдет день открытых дверей. Все желающие могут прийти, познакомиться с питомцами и забрать кого-то из них домой.