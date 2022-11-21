Депутат гордумы Екатеринбурга навестил раненых участников спецоперации

Военные рассказали ему, чего не хватает в зоне СВО. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Глава медфракции Алексей Вихарев навестил в Окружном военном госпитале раненых военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- Пообщался с ранеными солдатами в гнойном отделении, восстанавливаются, набираются сил. Главное, не падают духом, - написал Вихарев.

Депутат отметил, что военные рассказали ему, чего не хватает в зоне СВО. Он подчеркнул, что учтет это при формировании гуманитарных грузах. Вихарев привез в больницу раненым военным 15 килограммов пирогов. По его словам, в пекарне бесплатно приготовили чебуреки, узнав, к кому он едет.

- Еще передал ребятам боксы для хранения пищи, несколько профессиональных машинок для стрижки. Жители собрали для раненых коробку нового постельного белья, бинты и антисептики, - добавил депутат.

Также он поговорил с заместителем начальника госпиталя Сергеем Абрамовым о необходимом оборудовании. В скором времени Вихарев планирует еще раз навестить раненых и медиков в госпитале.