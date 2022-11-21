В Свердловской области похолодает до -29 градусов

Похолодание ожидается в среду, 23 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придут морозы. В среду, 23 ноября, похолодает до -29 градусов. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

В понедельник, 21 ноября, температура днем будет в районе -4… -9 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами возможен небольшой снег. В отдельных районах области может наблюдаться изморозь и гололедица в виде снежного наката.

В ночь на вторник столбик термометра покажет -9… -14, на крайнем севере похолодает до -19 градусов. Днем воздух прогреется до -5…-10 градусов, на крайнем севере - до -15 градусов. В целом ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах будет гололед.

В ночь на 23 ноября похолодает до -14… -19 градусов, в горах и низинах - до -24… -29 градусов. Днем температура достигнет -12… -17 градусов. В горах столбик термометра покажет до -22, на крайнем юго-западе - до -7 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах будет гололед. Ветер все три дня будет 2 - 7 метров в секунду.