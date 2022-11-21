В Кольцово задерживается рейс, летящий в Санкт-Петербург

Задержка связана с поздним прибытием самолета под рейс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово вылет рейса из Хабаровска через Екатеринбург в Санкт-Петербург задерживается почти на час. Полет выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Это следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Самолет должен был вылететь из Хабаровска 21 ноября в 07:55 по местному времени, а вылетел в 10:18. В Кольцово борт должен был приземлиться в 11:30 по местному времени. Однако теперь прибытие ожидается в 12:20.

- Он вылетел с задержкой, потому что позднее прибытие самолета было под этот рейс, - объяснили «КП-Екатеринбург» в аэропорту Хабаровска.

Ранее, 9 октября, пассажиры ждали вылета из Красноярска в Екатеринбург 12 часов. Рейс компании «Уральские авиалинии» задержали в местном аэропорту. Борт должен был вылететь в 08:40, но его отложили на 21:35 по местному времени.