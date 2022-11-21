Сначала года цены на квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге выросли на 8,9 %

Стоимость квартир выросла во всех районах столицы Урала, кроме центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала 2022 года цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 8,9 %. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).

По данным на 14 ноября, средняя цена за квадратный метр достигла 102 тысяч рублей. За неделю стоимость выросла на 0,4 %, за месяц - на 1 %. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года цена поднялась на 12,6 %.

- Подобное повышение средней цены в целом и в разрезе по ценовым поясам, типам, размерам является следствием структурных изменений: в связи с вымыванием наиболее дешевых лотов, - говорится в сообщении УПН.

В базе находится 3,8 тысячи квартир. За неделю число объектов сократилось на 1,1 %, за месяц - на 4,1 %. При этом 390 объектов - это комнаты в коммунальных квартирах.

Стоимость квартир выросла во всех районах столицы Урала, кроме центра. Там они за месяц подешевели на 0,6 %. Средняя стоимость «квадрата» в центре составляет 136,1 тысячи рублей. В приближенных к центру районах квадратный метр стоит 112,1 тысячи рублей. В районах второго пояса средняя цена - 95,4 тысячи рублей. В третьем - 83,3 тысячи рублей, в четвертом - 71,1 тысячи рублей.