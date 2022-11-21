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НовостиНедвижимость21 ноября 2022 4:16

Сначала года цены на квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге выросли на 8,9 %

Средняя стоимость квадратного метра достигла 102 тысяч рублей
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Стоимость квартир выросла во всех районах столицы Урала, кроме центра

Стоимость квартир выросла во всех районах столицы Урала, кроме центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала 2022 года цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 8,9 %. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).

По данным на 14 ноября, средняя цена за квадратный метр достигла 102 тысяч рублей. За неделю стоимость выросла на 0,4 %, за месяц - на 1 %. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года цена поднялась на 12,6 %.

- Подобное повышение средней цены в целом и в разрезе по ценовым поясам, типам, размерам является следствием структурных изменений: в связи с вымыванием наиболее дешевых лотов, - говорится в сообщении УПН.

В базе находится 3,8 тысячи квартир. За неделю число объектов сократилось на 1,1 %, за месяц - на 4,1 %. При этом 390 объектов - это комнаты в коммунальных квартирах.

Стоимость квартир выросла во всех районах столицы Урала, кроме центра. Там они за месяц подешевели на 0,6 %. Средняя стоимость «квадрата» в центре составляет 136,1 тысячи рублей. В приближенных к центру районах квадратный метр стоит 112,1 тысячи рублей. В районах второго пояса средняя цена - 95,4 тысячи рублей. В третьем - 83,3 тысячи рублей, в четвертом - 71,1 тысячи рублей.