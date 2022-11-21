Два старинных дома в Екатеринбурге предложили признать памятниками

Двухэтажный дом Поповичевых сделан из кирпича. Фото: документация

В Екатеринбурге два старинных особняка предложили признать объектами культурного наследия. Речь идет о доме Поповичевых на Малышева, 38 и доме Линдеров на Малышева, 40. Об этом говорится на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Оба дома сделаны из кирпича. В них по два этажа и подвал. Экспертиза решила, что объекты обладают достаточными свойствами для признания их объектами культурного наследия. Если здания включат в реестр, то их снос будет под запретом.

Признать памятником также предлагают доме Линдеров на Малышева, 40. Фото: документация

Оба особняка построены в конце XIX века. Стиль из архитектуры свойственен тому времени. При этом дома хорошо сохранились.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга выделил почти миллиард рублей на реконструкцию исторических памятников города. Объекты культурного наследия восстановят и приспособят к современному использованию до 2025 года.