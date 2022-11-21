В Екатеринбурге 10-летний мальчик пострадал в ДТП с Lada Vesta и Daewoo Nexia

Отечественная легковушка не уступила на перекрестке дорогу встречной иномарке. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером 20 ноября при столкновении Lada Vesta и Daewoo Nexia пострадал 10-летний мальчик. Его доставил в больницу с ушибами живота и груди, сообщает городское ГИБДД.

По предварительной информации, Lada Vesta ехала по улице Крауля со стороны Викулова. При повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Крауля и Заводская отечественная легковушка не уступила дорогу встречной Daewoo Nexia. В результате произошло столкновение. Пострадавший ребенок был пассажиром иномарки.

- Мальчик перевозился с нарушением правил дорожного движения - на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. В отношении 35-летней матери, которая управляла автомобилем, составлен административный материал, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За рулем Daewoo Nexia была 35-детняя мама пострадавшего ребенка. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Стаж вождения женщины составляет 16 лет. За рулем Lada был 31-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он объяснил инспекторам, что перед ним налево поворачивал встречный автомобиль, который закрыл ему обзор. Из-за этого он не увидел Daewoo Nexia.

Сотрудники ГИБДД составили процессуальные документы, опросили участников аварии и сделали замеры. Они передадут информацию инспекторам по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.