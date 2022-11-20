В Юго-Западном районе собралась пробка из-за погасших фонарей и светофоров

В квадрате улиц Амундсена – Онуфриева – Решетникова погасли все фонари и светофоры Фото: Евгения ГУСЕВА

В Юго-Западном районе Екатеринбурга автомобилисты встали в пробки из-за пропавшего электричества. В квадрате улиц Амундсена – Онуфриева – Решетникова погасли все фонари и светофоры.

- Зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Энергетики делают все, чтобы свет в домах Юго-Западного микрорайона появился в кратчайшие сроки, - отметили в пресс-службе «Россети-Урал».

На восстановление ушло порядка часа, в это время инспекторы вручную координировали движение водителей.

Напомним, в микрорайоне Заречный утром 15 ноября пропала электроэнергия. Без света остались дома, две школы и садик на улицах Готвальда и Опалихинской.