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НовостиОбщество20 ноября 2022 16:13

В Юго-Западном районе собралась пробка из-за погасших фонарей и светофоров

Электричество пропало в квадрате улиц Амундсена – Онуфриева – Решетникова
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В квадрате улиц Амундсена – Онуфриева – Решетникова погасли все фонари и светофоры

В квадрате улиц Амундсена – Онуфриева – Решетникова погасли все фонари и светофоры

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Юго-Западном районе Екатеринбурга автомобилисты встали в пробки из-за пропавшего электричества. В квадрате улиц Амундсена – Онуфриева – Решетникова погасли все фонари и светофоры.

- Зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Энергетики делают все, чтобы свет в домах Юго-Западного микрорайона появился в кратчайшие сроки, - отметили в пресс-службе «Россети-Урал».

На восстановление ушло порядка часа, в это время инспекторы вручную координировали движение водителей.

Напомним, в микрорайоне Заречный утром 15 ноября пропала электроэнергия. Без света остались дома, две школы и садик на улицах Готвальда и Опалихинской.