В Екатеринбурге потушили пожар на складе около аэропорта

Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные справились с огнем на складе, который находится в переулке Речном. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. По данным спасателей, там горели материалы для изготовления мебели и производственные остатки.

- В 19:57 по местному времени открытое горение на пожаре в переулке Речном было ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что пожарные, ехавшие тушить возгорание, попали в аварию на Сибирском тракте. По предварительным данным, КАМАЗ не уступил дорогу служебной машине, и произошло столкновение.

- Водитель КАМАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества пожарной машине, в результате чего произошло столкновение. Пострадали водитель первой машины и пожарный, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.