В Екатеринбурге 12-летний мальчик попал под колеса машины, перебегая дорогу «на красный»

Инцидент произошел днем 20 ноября на пересечении улиц Баумана – Бабушкина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Chevrolet Niva сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Инцидент произошел днем 20 ноября на пересечении улиц Баумана – Бабушкина.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход – школьник с ушибом бедра доставлен в больницу. Установлено, что за рулем автомобиля «Шевроле» находился 19-летний молодой человек со стажем вождения один год, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель рассказал автоинспекторам, что двигался примерно со скоростью в 30 километров в час, а пешеход появился на «зебре» неожиданно.

- Увидев ребенка на дороге, он применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На месте дорожной аварии работали госавтоинспекторы, которые составили процессуальные документы и опросили участников происшествия, - добавили в госавтоинспекции.