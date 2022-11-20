В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

Фото: портал объявлений «Циан»

В Екатеринбурге на продажу выставили элитную квартиру в центре города, хозяина планирует получить за недвижимость 60 миллионов рублей. Жилище располагается в клубном доме «Тихвинъ» на Хохрякова, 48.

Всего там четыре комнаты общей площадью 206 квадратных метров. По словам владельца, квартира полностью готова для проживания и использования.

- Исключительное качество ремонта, эксклюзивные материалы отделки и редкие образцы мебели из ценных пород дерева. Как невозможно рассказать о великолепии Эрмитажа в словах, так невозможно словами передать энергию благородной роскоши этой квартиры, - говорится в объявлении на портале «Циан».

В планировку входит большой холл, гостиная, огромная кухня, две спальни, кабинет, гардеробные, два санузла, паркинг.