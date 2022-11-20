В Екатеринбурге спасатели, ехавшие тушить горящий ангар, попали в аварию

Авария произошла на Сибирском тракте. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пожарные, ехавшие тушить возгорание в переулке Речном, попали в аварию на Сибирском тракте. По предварительным данным, КАМАЗ не уступил дорогу служебной машине, и произошло столкновение.

- Водитель КАМАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества пожарной машине, в результате чего произошло столкновение. Пострадали водитель первой машины и пожарный, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, площадь пожара, который вспыхнул недалеко от екатеринбургского аэропорта, составляет 800 квадратных метров. По данным спасателей, там горят материалы для изготовления мебели и производственные остатки.

Первые сообщения о происшествии стали поступать в 15:11 по местному времени. Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей.