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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 11:53

Площадь пожара на складе под аэропортом Екатеринбурга составила 800 «квадратов»

По данным спасателей, там горят материалы для изготовления мебели и производственные остатки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей

Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь пожара, который вспыхнул недалеко от екатеринбургского аэропорта, составляет 800 квадратных метров. По данным спасателей, там горят материалы для изготовления мебели и производственные остатки.

- Люди эвакуировались из ангара до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня на пристроенный склад, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, первые сообщения о происшествии стали поступать в 15:11 по местному времени. Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей. В ведомстве уточнили, что общая площадь помещения составляет порядка полутора тысяч «квадратов».