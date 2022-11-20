Площадь пожара на складе под аэропортом Екатеринбурга составила 800 «квадратов»

Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь пожара, который вспыхнул недалеко от екатеринбургского аэропорта, составляет 800 квадратных метров. По данным спасателей, там горят материалы для изготовления мебели и производственные остатки.

- Люди эвакуировались из ангара до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня на пристроенный склад, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, первые сообщения о происшествии стали поступать в 15:11 по местному времени. Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей. В ведомстве уточнили, что общая площадь помещения составляет порядка полутора тысяч «квадратов».