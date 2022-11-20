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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 11:13

Под Екатеринбургом в районе аэропорта вспыхнул склад

Местные жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сообщение о пожаре поступило из переулка Речного

Сообщение о пожаре поступило из переулка Речного

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в промышленной зоне в районе аэропорта вспыхнул ангар. Спасатели получили сигнал в 15:11 по местному времени. Жители заметили огромный столб черного дыма и вызвали на место происшествия спасателей.

- Сообщение о пожаре поступило из переулка Речного. По оперативной информации, из отдельно стоящего ангара размерами 50×30 метров идет густой черный дым. Огнеборцы принимают меры к локализации огня. Идет наращивание группировки пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге автоинспекторы перекрывали участок улицы Билимбаевской из-за серьезного пожара, который произошел на территории промышленного цеха. Как оказалось, его площадь составляла порядка 400 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека.