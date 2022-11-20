Известно, что в среднем в регионе педиатрам готовы платить чуть больше 50 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловская область столкнулась с резким дефицитом детских врачей. На одну размещенную вакансию приходится всего 0.4 поданных резюме. При этом нормой на рынке считают примерно по пять-шесть откликов на одно предложение.

- В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. При этом 67% вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, - рассказывают специалисты HeadHunter, которые проводили исследование.

Известно, что в среднем в регионе педиатрам готовы платить чуть больше 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Свердловской области сразу в семи профессиональных отраслях возник кадровый дефицит. На одну вакансию там приходится меньше одного резюме. С такой проблемой столкнулись специалисты в области медицины, строительства, консультирования.