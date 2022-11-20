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НовостиОбщество20 ноября 2022 8:10

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя с партией наркотика

Полицейские дежурили на улице Циолковского, когда заметили подозрительного мужчину
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, задержанный уже имел проблемы с законом, его судили за кражу

Как оказалось, задержанный уже имел проблемы с законом, его судили за кражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, у которого нашли партию наркотика. Полицейские дежурили на улице Циолковского, когда заметили подозрительного мужчину и решили проверить его.

- При личном досмотре у прохожего было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Впоследствии эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным уксусной кислоты, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, задержанный уже имел проблемы с законом, его судили за кражу. Он рассказал полицейским, что не собирался распространять запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».