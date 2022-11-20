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НовостиОбщество20 ноября 2022 7:04

На Урале на территорию колонии неизвестные перебросили несколько телефонов и флэш-карт

Инцидент произошел в исправительном учреждении Камышлова в ночь на 20 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инцидент произошел в исправительном учреждении Камышлова в ночь на 20 ноября

Инцидент произошел в исправительном учреждении Камышлова в ночь на 20 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале неизвестный пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы. Инцидент произошел в исправительном учреждении Камышлова в ночь на 20 ноября.

- В районе участка периметра ИК-52 неустановленным лицом был совершен переброс. В ходе обследования участка периметра обнаружены два свертка, в которых находились четыре сотовых телефонов и три флэш-карты, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что освободившийся осужденный попытался перебросить алкоголь в колонию-поселение №45 в Камышлове. 33-летний сужденный А. попытался перебросить 0,7 литра спиртосодержащей жидкости сразу после выхода. Алкоголь был в пластмассовой таре.