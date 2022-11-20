В Екатеринбурге третий день идут поиски пропавшего 58-летнего мужчины

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 58-летнего Евгения Васильевича Коуров. Мужчина вышел из дома 17 ноября, с того дня нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие, - сообщают в отряде.

- На момент исчезновения он был одет в синий пуховик, белый свитер, черные брюки, черные ботинки и серую шапку.

Если вы знаете, где может находиться Евгений Коуров, сообщите любую информацию по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».