На заводе Новоуральска запустят серийное производство препарата от бесплодия

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На заводе Новоуральска запустят серийное производство препарата «Примапур» от бесплодия. Накануне предприятие посетил полномочный полпред Уральского федерального округа Владимир Якушев и отметил его вклад в решение задач по импортозамещению.

Известно, что первые образцы препарата были произведены в 2018 году, при этом ежегодно спрос на него растет.

- Мы провели третью фазу клинических испытаний и увидели, что препарат очень хорошего качества, с отсутствием побочных эффектов. Ежегодно удваивается использование этого препарата, - отметил академик Российской академии наук Марк Курцер.

За последние три года, благодаря этой инновации, у пациенток появилось на свет около тысячи детей. При этом уникальную разработку могут поставлять в десятки стран мира.