В ноябре толщина и прочность льда не соответствуют тому, чтобы выдержать человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели предупредили свердловчан об опасности выхода на первый лед, в ноябре его толщина и прочность не соответствуют тому, чтобы выдержать человека. При этом многие рыбаки уже спешат на едва замерзшие водоемы.

- На реках и озерах региона продолжается процесс формирования льда, но из-за неустойчивой погоды еще не установился прочный ледовый покров. Эксперты напоминают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

А в региональном ГУ МЧС напомнили, что нахождение в зоне предупреждающих табличек может повлечь за собой наложение штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле дети едва не провалились в воду, бегая по первому тонкому льду на городском пруду.