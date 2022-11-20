После 32 проведенных матчей команда возглавляет восточную конференцию. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал одну из самых крупных побед в своей истории. Накануне уральцы на домашней арене разгромили сочинцев со счетом 8:2.

В составе «шоферов» дублем отметился Брукс Мэйсек, так по одному голу на свой счет записали следующие игроки: Георгий Белоусов, Ник Эберт, Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский и Стефан Да Коста.

- Шестая игра за 12 дней с переездами, немножко было переживание насчет физического состояния команды. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, хотя настрой был боевой, забили хорошие голы, спасибо парням за эту игру и болельщикам за поддержку, - отметил главный тренер команды Николай Заварухин во время пресс-конференции.

После 32 проведенных матчей «Автомобилист» возглавляет восточную конференцию, в активе команды 46 набранных очков.