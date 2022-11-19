В Березовском пропал 24-летний парень

Молодого человека разыскивают волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»
В Березовском пропал 24-летний Алексей Рожков. Молодой человек перестал выходить на связь с 18 ноября. Его поискам занимаются полицейские и волонтеры.
В «ЛизаАлерт» отметили, что он может находиться в другом городе. В день пропажи он был одет в синюю куртку, зеленую шапку, черные джинсы и такого же цвета полуботинки.
Приметы:
Рост: 185 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: голубые
Волосы: светло-русые
Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»