В Березовском пропал 24-летний парень

Молодого человека разыскивают волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

В Березовском пропал 24-летний Алексей Рожков. Молодой человек перестал выходить на связь с 18 ноября. Его поискам занимаются полицейские и волонтеры.

В «ЛизаАлерт» отметили, что он может находиться в другом городе. В день пропажи он был одет в синюю куртку, зеленую шапку, черные джинсы и такого же цвета полуботинки.

Приметы:

Рост: 185 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.