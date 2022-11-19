Фото: сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

В Новоуральске открыли цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на «Медсинтезе». Благодаря этому, у завода теперь есть новые производственные мощности для обеспечения отечественной медицины современными востребованными препаратами. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

- Медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Биотехнологии «Медсинтеза» и «АйВиФармы» образуют синергию с высокопрофессиональными специалистами клиник «Мать и Дитя», - рассказал Полномочный представитель Президента РФ Владимир Якушев. - Таким образом, отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться.

Завод «Медсинтез» и компания «АйВиФарма» реализуют биотехнологический проект в области репродуктивных технологий по производству субстанции и готовых лекарственных форм первого российского препарата для лечения бесплодия «Примапур» с 2018 года. Препарат включен в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. Он применяется в клиниках на территории всей страны.