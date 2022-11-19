На строительство ледового городка в Нижнем Тагиле потратят 11,4 млн рублей

Ледовый городок в Нижнем Тагиле откроют 25 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство ледового городка в Нижнем Тагиле потратят 11,4 миллиона рублей. Об этом пишет TagilCity.ru. По данным издания, на Театральной площади будет установлена новогодняя ель. Рядом расположатся фигуры Деда Мороза и Снегурочки с подсветкой и сцена. Также на площади появятся каток, горки, ледяные чаши и фигуры героев из мультиков «Союзмультфильма».

- Объявили конкурс на строительство ледового городка. Делаем в первую очередь для детей, Новый год - это праздник детства! - написал глава города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». - Будет много горок, фигур и фотозон. Впервые будем заливать каток с подсветкой подо льдом.

Строительство ледового городка начнется после того, как будет определен подрядчик и с ним будет заключен контракт. Планируется, что городок откроют 25 декабря 2022 года, а закроют 25 января 2023 года.