Синоптики рассказали, когда в Свердловской области снова похолодает до - 25 градусов

В Свердловской области после резкого похолодания ненадолго потеплеет. По данным синоптиков, в ближайшие трое суток температура повысится на 4-8 градусов. Однако мороз ослабеет на несколько дней и вернется в регион совсем скоро.

- Северо-западные ветры сохранятся и на следующей неделе, очередная порция холода на Урал поступит в середине следующей недели. В период 23-27 ноября вновь станет морознее: ночью -20,-25 градусов, днем -11,-16 градусов, в северных районах Свердловской области будет на 3-4 градуса морознее, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отметила, что за прошедший период ноября на территории Урала уже выпала месячная норма осадков. И в ближайшие дни, согласно прогнозам, сильных снегопадов не ожидается.