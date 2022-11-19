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НовостиОбщество19 ноября 2022 14:30

Мэрия Екатеринбурга разрешила построить термальный комплекс с гостиницей в Горном Щите

Разрешение выдали компании «Облик»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Администрация города разрешила использовать под «гостиничное обслуживание» два земельных участка в Горном Щите. Об этом свидетельствует постановление подписанное мэром Алексеем Орловым.

Документ опубликован на сайте мэрии. Разрешение выдали компании «Облик». На земельных участках планируется построить термальный комплекс с гостиницей.

Напомним, планируется, что в комплексе будет двухэтажная термальная зона с бассейнами и пляжем под открытым небом. Парковую зону хотят оборудовать беседками и мангалами. Также в самом комплексе будут предусмотрены солярий, детские аттракционы и волновой бассейн с комплексом бань и саун. Кроме того, по проекту, он будет включать в себя гостиницу на 42 номера с конференц-зоной.