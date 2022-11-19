В Екатеринбурге разыскивают 27-летнюю девушку из Челябинска

Больше двух недель о пропавшей девушке ничего неизвестно Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 27-летнюю Анну Долгополову из Челябинска. Она пропала еще 30 октября. По данным «ЛизаАлерт» в столицу Урала она могла приехать автостопом.

В день пропажи Анна была одета в темно-синюю толстовку, темно-серые штаны и белые кроссовки.

Приметы: рост 154 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Девушка нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Анна Долгополова, сообщите об этом по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Напомним, в Екатеринбурге в пятницу, 18 ноября завершились поиски 17-летнего парня, который ночью 5 октября ушел из дома и не вернулся. Его искали волонтеры и полиция.