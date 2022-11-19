Стоимость такого автомата - 1 миллион рублей Фото: Леонид Стариков

В Екатеринбурге установят автоматы по продаже вина. Пока точное место, где появится первый аппарат неизвестно, но, по словам руководителя компании - разработчика «Недремлющее око», планируется, что они будут стоять в винотеках и ресторанах. Примерно через месяц должна быть готова первая партия - пять штук.

- Уже есть предзаказы из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель компании Леонид Стариков.

Также он отметил, что автоматы с вином могут появиться в торговой сети «Лента». Сейчас компания ведет переговоры с представителями гипермаркета.

Автоматами смогут пользоваться только покупатели старше 18 лет. Чтобы купить бокал вина, нужно будет загрузить свое фото и скан документа, который подтверждает возраст в приложение.

Стоимость такого автомата - 1 миллион рублей.