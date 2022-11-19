На парковке у ТЦ Veer Mall внезапно разбилось стекло автобуса

Сотрудники полиции проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На парковке у ТЦ Veer Mall 18 ноября внезапно разбилось стекло автобуса. Очевидец - механик, считает, что в машину могли стрелять .

- А вдруг вместо автобуса оказался кто-то? Сейчас будем знать, что в этом месте оставлять машину нельзя, - рассказал E1.RU Алексей. Я оставлял обращение в полиции, сказали, что перезвонят.

В автобусе в этот момент, к счастью, никого не было. В отделении по связям со СМИ городского УМВД России «КП-Екатеринбург» сообщили, что полиция проверяет информацию. При этом, по предварительным сведениям применения какого-либо оружия в данном случае не усматривается.