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НовостиОбщество19 ноября 2022 9:35

В Екатеринбург приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Он проведет рабочую встречу в ЦГБ №20
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Глава Минздрава РФ проведет рабочую встречу в ЦГБ №20

Глава Минздрава РФ проведет рабочую встречу в ЦГБ №20

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник. Глава Минздрава РФ проведет рабочую встречу в ЦГБ №20.

Ранее Михаил Мурашко приезжал в Екатеринбург на форум «Здравоохранение Урала», который проходил в апреле. Там он, в том числе сообщил, что в столице Урала откроют лабораторию по тестированию медицинских изделий.

- Наличие производственной базы, лабораторной базы, научной базы и высокоинтеллектуальных специалистов - это залог успеха, который должен быть реализован на Урале и в Свердловской области, - рассказывал Михаил Мурашко.

Он также отмечал, что на сегодняшний день в Свердловской области 138 производителей выпускают 350 наименований медицинских изделий.