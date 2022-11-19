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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 8:10

В Екатеринбурге мужчина упал и умер на глазах у прохожих

Предварительно, его смерть не имеет отношения к криминалу
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На место выезжали следователь следственного отдела по Кировскому району и сотрудники отдела полиции №1

На место выезжали следователь следственного отдела по Кировскому району и сотрудники отдела полиции №1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, возле дома на Коминтерна,7 днем 19 ноября, мужчина упал и умер на глазах у прохожих. На место выезжали следователь следственного отдела по Кировскому району и сотрудники отдела полиции №1.

- По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. Повреждений на мужчине нет. Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза, - рассказали в СК по Свердловской области.

Известно, что мужчине было 75 лет. Он проживал в доме поблизости. По данным УМВД Екатеринбурга, возможной причиной смерти екатеринбуржца стали проблемы с сердцем.