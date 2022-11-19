В Ботаническом саду Екатеринбурга начали созревать плоды фрута-бомбы

Фото: группа «ВКонтакте» «Оранжерейный комплекс Ботанического сада УрО РАН»

В Ботаническом саду Екатеринбурга начали созревать плоды папайи, которую также называют дынным деревом или фрута-бомбой. Они уже налились яркими оранжевыми красками. Об этом рассказали в оранжерейном комплексе Ботанического сада УрО РАН.

- Созревший плод по аромату и виду напоминает дыню. На вкус - скорее тыква или морковь. В диком виде папайю можно встретить только в лесах Колумбии. Однако по объему плантаций во всем мире папайя уступает лишь дереву манго, - поделились в группе «ВКонтакте».

Папайя содержит витамины, макроэлементы и фермент папаин. Поэтому эти фрукты очень полезны и входят в диетическое питание - растение позволяет улучшить пищеварение.

В оранжерее также отметили, что фермент, содержащийся в папайе, позволяет готовить очень вкусную пищу, поэтому некоторые американские промышленные компании добавляют сок этого фрукта в мясо для гамбургеров.