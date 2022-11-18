В Екатеринбурге появились две новые точки для зарядки электротранспорта

Устройства имеют мощность 60 киловатт Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Екатеринбурга появились две новые точки для зарядки электромобилей. Их установила компания «Россети Урал».

Первая точка находится рядом с торговым центром «Алатырь». Вторая по адресу улица Бориса Ельцина, 1. Ее установили вместо устаревшей модели с менее эффективными характеристиками.

- Предыдущая зарядная станция проработала более 10 лет и являлась первой зарядной станцией компании «Россети Урал». Сейчас мы ее заменили на более современную зарядку, соответствующую всем актуальным требованиям и являющуюся продуктом отечественного производства, – подчеркнул директор по цифровой трансформации компании «Россети Урал» Андрей Шульгин.

Новые зарядные устройства способны зарядить машину за два часа. И имеют мощность 60 киловатт.

Отметим, что на данный момент ведутся активные работы по установке зарядных станций в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. На территории присутствия компании установлено 25 зарядных станций.