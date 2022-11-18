Разработка студентов УрФУ одержала победу в инженерном всероссийском конкурсе

Студенты создали 3D-модель снегоочистителя. Фото: пресс-служба УрФУ

В инженерном треке всероссийского конкурса проектов «Мастер проектного обучения» победили студенты из Уральского федерального университета. Они придумали и спроектировали снегоочистительный прибор для завода имени Калинина. Об это сообщили в пресс-службе университета.

Студентам помогала куратор и ассистент кафедры подъемно-транспортных машин и роботов Анастасия Муравьева.

- При проектировании нужно было учесть технические требования, а также предусмотреть опоры для хранения и транспортировки. С поставленной задачей студенты справились на отлично, - рассказала Муравьева.

Студенты изучили существующие варианты конструкций снегометателя, спроектировали 3D-модель общей сборки, составных узлов и деталей, а также произвели расчеты для выбранного решения. В итоге, они подготовили конструкторскую документацию своего варианта очистительного аппарата.

Общий призовой фонд конкурса составил 120 тысяч рублей.