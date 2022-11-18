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НовостиОбщество18 ноября 2022 19:41

Екатеринбуржцы уже начали подготовку к Новому году

Горожане скупают елочные игрушки
Дарья ЧИПУРИНА
Уральцы уже сейчас покупают елочные игрушки и гирлянды

Уральцы уже сейчас покупают елочные игрушки и гирлянды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге горожане уже начали подготовку к Новому году. Уральцы уже сейчас покупают елочные игрушки и гирлянды. Об этом рассказали в свердловском пресс-центре СберМаркета.

- В ноябре значительно увеличилось количество заказов с елочными украшениями: к середине месяца их число выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. По опыту прошлого года, к концу ноября купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре, - поделились в пресс-центре сервиса.

По данным сервиса, екатеринбуржцы чаще всего покупают набор белых елочных шаров. Такой товар есть в корзинах больше чем у 30 процентов свердловчан. А самый популярный цвет украшений – белый. Реже люди берут синие и серебристые игрушки.

Также популярным атрибутом праздника у уральцев стал электронный подсвечник. А замыкает топ популярных товаров, наполненный водой шар и уличная гирлянда.