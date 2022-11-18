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НовостиОбщество18 ноября 2022 19:17

Уральский филармонический оркестр выступит в столице

Коллектив исполнит произведения Прокофьева и Шопена
Дарья ЧИПУРИНА
Оркестр выступит вместе с именитыми музыкантами. Фото: пресс-служба Филармонии

Оркестр выступит вместе с именитыми музыкантами. Фото: пресс-служба Филармонии

Уральский филармонический оркестр во главе с Дмитрием Лиссом отправится на гастроли по стране. Музыкальный коллектив даст концерты в крупных городах России.

- Гастроли оркестру нужны и выступление на ведущих концертных площадках страны — это очень важно для развития коллектива. У нас есть своя публика в Москве и в Петербурге, есть люди, которые знают оркестр, любят его, уважают и ценят. Мы постараемся не обмануть их ожиданий, выступить ярко и эмоционально, доставить удовольствие слушателям и получить его сами, – рассказал главный дирижер УАФО Дмитрий Лисс.

На выступлениях уральский оркестр будут сопровождать именитые музыканты. 19 ноября в Санкт-Петербурге известный пианист Николай Луганский выступит с УАФО, а 21 ноября британский коллега Фредерик Кемпф будет играть с екатеринбургскими музыкантами в Москве.

В гастролях коллектив исполнит произведения Сергея Прокофьева, которым исполняется 100 лет, а также Второй фортепианный концерт Фридерика Шопена.